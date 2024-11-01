La Policía anuló un centro de distribución de drogas y esclareció un robo

Recuperaron elementos robados, secuestraron estupefacientes, una motocicleta y otros elementos de interés en la causa

Efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas Pirané concretaron distintos procedimientos en las localidades de Pirané y Palo Santo, que permitieron detener a cuatro hombres, recuperar bienes sustraídos en una causa de robo, secuestrar estupefacientes y desarticular un centro de distribución de drogas.

El primer procedimiento fue el jueves por la tarde, en el barrio San Cayetano de la ciudad de Pirané, cuando los policías tomaron conocimiento de un robo. Tras las tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos aportados por vecinos, lograron identificar al presunto autor del ilícito.

Con las pruebas reunidas, el Magistrado interviniente, ordenó allanar una vivienda del mismo barrio. Durante la requisa se recuperaron los bienes en cuestión, además, una motocicleta y prendas de vestir presuntamente utilizadas por el involucrado.

En el lugar, también secuestraron droga, motivo por el cual iniciaron actuaciones paralelas direccionado por el Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

La segunda diligencia tuvo lugar en la noche del viernes, cuando efectivos antinarcóticos realizaban patrullajes preventivos en el barrio San Juan de Pirané. Alertados por una vecina sobre la presencia de desconocidos que merodeaban la zona.

Al interceptarlos a pocas cuadras del lugar, comprobaron que se encontraban en estado de ebriedad y uno de ellos portaba un arma blanca. Fueron trasladados a la dependencia policial, y se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al Código de Faltas de la Provincia.

La tercera intervención se desarrolló durante la noche del sábado en inmediaciones de las vías del ferrocarril de la localidad de Palo Santo. Allí, los investigadores observaron una presunta transacción de drogas entre dos hombres. Uno de ellos, intentó huir, mientras descartaba dinero, documentos y envoltorios con cocaína.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que el sujeto armado, tenía pedido de captura. Quedó alojado en sede policial y los elementos secuestrados, a disposición de la Justicia.

Como continuidad de esa investigación, el domingo por la tarde allanaron una vivienda del del barrio Sur de Palo Santo, con la colaboración de efectivos de la Comisaría local. Allí, incautaron fracciones de cocaína, una balanza de precisión, recortes de polietileno, psicofármacos, bicarbonato de sodio, teléfonos celulares, una motocicleta, documentos y otros elementos vinculados a la causa.

Los detenidos y los secuestros fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes y quedaron a disposición de la Justicia. Estos procedimientos permitieron desarticular un centro de distribución de estupefacientes y reflejan trabajo preventivo e investigativo que lleva adelante la Policía de la Provincia de Formosa para combatir el delito y el narcomenudeo



