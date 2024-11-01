La Policía recuperó una motocicleta y detuvo a dos hombres requeridos por la Justicia

Las acciones desplegadas permitieron esclarecer un ilícito contra la propiedad y avanzar en causas por robo y hurto.

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Ildefonso Vera, dependiente de la Unidad Regional Tres, concretaron distintos procedimientos en la segunda ciudad que permitieron recuperar una motocicleta robada y detener a dos hombres vinculados a causas judiciales por hechos contra la propiedad.

La primera intervención se realizó este lunes último, alrededor de las 10:00 horas, cuando los uniformados localizaron una Guerrero Trip 110 cc abandonada entre malezas, en inmediaciones de calles Canadá y San Vicente, del barrio Obrero.

Al verificar los datos del rodado, establecieron que registraba pedido de secuestro en una causa por “Hurto Calificado”. En el lugar intervinieron integrantes de la Delegación Policía Científica Clorinda, quienes realizaron la inspección ocular y la documentación fotográfica correspondiente.

Posteriormente, la moto fue trasladada a sede policial, donde la damnificada acreditó la propiedad con la documentación correspondiente y por disposición judicial, el rodado, bajo las formalidades legales.

En otro procedimiento, los efectivos detuvieron a un hombre de 26 años que había ingresado al Hospital de Clorinda con una herida de arma de fuego en pierna. Tras recibir el alta médica, se verificó que registraba interés en una causa judicial por el delito de robo. Fue notificado de su situación procesal y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, alrededor de las 14:20 horas, en inmediaciones de calles Estrada y Chile, los auxiliares de la justicia concretaron la aprehensión de un joven de 22 años, que era buscado en el marco de dos causas judiciales por hurto y tentativa de Hurto.

Tras las actuaciones procesales correspondientes, ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial provincial.



