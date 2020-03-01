El funcionario del Ministerio de la Producción y Ambiente hizo notar que Formosa “es una provincia de frontera”, por lo que “tenemos que estar constantemente velando por la seguridad sanitaria y del productor”.

El subsecretario de la Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, brindó precisiones sobre los controles que se realizan en cuanto a la carga y al traslado del ganado en el territorio formoseño, destacando que los mismos se llevan adelante desde la provincia de manera mancomunada, ante la pérdida de capacidad de supervisión de ciertos organismos nacionales debido al desfinanciamiento del Gobierno libertario.

“Tenemos que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en toda la provincia”, dejó en claro el funcionario al dialogar con AGENFOR, remarcando que la Policía Provincial “es uno de los organismos” que forma parte de estos controles que despliega la provincia en aras de la transparencia ganadera y la protección del pequeño productor.

A ese efecto es que “se firmó una resolución conjunta entre el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Ministerio de Gobierno y la Administración Tributaria Provincial (ATP), a través de la que se fueron ordenando ciertos circuitos administrativos de carga y traslado de hacienda”.

En ese sentido, hizo notar que dichos controles “se complementan” con el accionar de otras instituciones provinciales, considerando que “hay organismos que hoy a nivel nacional están siendo desfinanciados y van perdiendo su capacidad de control, como es el SENASA”.

En este punto, recalcó que Formosa “es una provincia de frontera”, motivo por el cual “tenemos que estar constantemente velando por la seguridad, no solo sanitaria, sino también por el productor, que sabe y conoce todo lo que se ha logrado gracias a estos controles”.

A su vez, respecto de algunas críticas que se suscitaron recientemente, enfatizó que “por ahí se dan algunos casos donde pueden llegar a tener dudas o ciertos inconvenientes en cuanto a la carga de hacienda”, no obstante, “trabajamos en ellos” para darles una pronta solución.

En ese marco, subrayó que “estamos en constante contacto con las instituciones, ya sean públicas o privadas, con Sociedades Rurales, asociaciones y productores para seguir mejorando” en esta tarea dentro del marco legal correspondiente, “evitando a los intermediarios especuladores que buscan sacar ventaja y pagar muy por debajo de los precios vigentes”.

Al concluir, puso de relieve que “los controles son normales, se realizaron siempre y se seguirán haciendo porque esto hace a la transparencia y a la tranquilidad también de los productores” en el sentido de que se garantiza que “la hacienda que se carga es legítima”, así como “no está habiendo abigeato y ni ningún tipo de evasión de la normativa”.



