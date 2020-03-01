Con la presencia del Vicegobernador, Ingeniero Juárez celebró su 96° aniversario fundacional
“Que este nuevo año encuentre a su pueblo con más sueños, esperanza y crecimiento”, subrayó al evocar la significativa fecha.
En la mañana de este martes 21, el vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, estuvo presente en Ingeniero Juárez para acompañar los festejos por el 96° aniversario fundacional de la localidad.
“Tuve el honor de participar, por expreso pedido de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, del acto y desfile conmemorativo por el 96° aniversario de Ingeniero Juárez”, destacó.
Resaltó que “celebrar junto a esta querida comunidad una fecha tan significativa es rendir homenaje a su rica historia, a sus pioneros y a cada vecino y vecina que, con esfuerzo, trabajo y compromiso, construyen día a día el presente y el futuro del oeste formoseño”.
En ese marco, instó a seguir “avanzando unidos, fortaleciendo el Modelo Formoseño y trabajando por una provincia con más desarrollo, inclusión e igualdad de oportunidades para todos”.
Al concluir, reiteró su saludo a la localidad, deseando que “este nuevo año encuentre a su pueblo con más sueños, esperanza y crecimiento”.