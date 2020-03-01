Continúan las ofertas turísticas de vacaciones de invierno

La Reserva Guaycolec, la Biósfera Laguna Oca, el Paseo del Río y el Bañado La Estrella se suman a la lista de actividades a realizar.

La directora de Promoción y Desarrollo Turístico, Mónica Ojeda, informó que en el Paraíso de los Niños de la ciudad capital continúan desarrollándose, de lunes a domingo, las actividades libres y gratuitas que el Gobierno de Formosa programó para el receso invernal.

En ese sentido, destacó el éxito que tuvo la primera semana en el Complejo del Paraíso de los Niños, la cual contó “con una muy buena convocatoria de familias y chicos que desarrollaron las actividades propuestas de manera libre y gratuita”.

Recordó que las propuestas siguen vigentes durante esta segunda semana y especificó que “si bien hay actividades de lunes a domingo, el Ministerio de Turismo acompaña los fines de semana con el juego ‘Desafío Formosa’, que incluye rompecabezas referidos a la flora y fauna provincial, con la finalidad de que los niños, además de divertirse y jugar, también aprendan”.

Como parte de otras propuestas, nombró la Reserva Guaycolec, que se encuentra a unos 26 kilómetros de la ciudad capital y la cual abrirá sus puertas a partir del viernes 24.

“Es para toda la familia y la entrada es libre y gratuita”, subrayó.

Cabe recordar que esta reserva funciona como una estación de animales silvestre que busca proteger y criar especies que se encuentran en extinción, al igual que conservar la vegetación nativa del Chaco Húmedo.

Del mismo modo, añadió que pueden visitarse la reserva de biósfera Laguna Oca, el Paseo del Río, el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” y la Casa de la Artesanía, todos atractivos situados en la Capital. Y a ello se suma el Bañado La Estrella, en la zona centro oeste provincial, y los campings municipales de las diferentes localidades.

Para cerrar, recordó que quienes precisen más información pueden acercarse al Centro de Informe Turístico, ubicado en la sede de la cartera turística, en la calle José María Uriburu 820 de la ciudad capital, de lunes a domingo de 8 a 13, y de 16 a 21 horas”.



