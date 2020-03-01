Sin pausas en el receso invernal: Nutrifor continúa con la producción de mermeladas

Se trata de productos de alta calidad, elaborados con materia prima de los paipperos locales.

El ingeniero Walter Maldonado, gerente de la planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor), remarcó que se continúa operando con normalidad en estas semanas de receso de invierno, avanzando en la producción de mermeladas de pomelo, mamón y mango.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que “en estos momentos estamos trabajando con lo que son las mermeladas, ya que tenemos que cumplir con un pedido que tenemos con el Plan Nutrir”. Además, agregó que estos productos también se destinan a los puntos de venta de Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

De manera que “estamos aprovechando estos días, a la espera de otras materias primas como leche, produciendo mermeladas de pomelo y mamón”, en tanto que la semana que viene “sumaremos la de mango porque nos quedaron pulpas congeladas”, adelantó.

En ese sentido, recordó que para la elaboración de estos productos se trabaja con la producción de los paipperos de la provincia: “Todo lo que es fruta y verdura que compra la empresa, tanto para esta planta tradicional como para la liofilizada, lo hacemos a pequeños productores que están enrolados en el PAIPPA, porque uno de los objetivos de nuestra empresa es agregar valor a las materias primas locales”.

Consultado sobre qué otros productos se realizan, aclaró que “la empresa tiene dos plantas productoras de alimentos: una es la liofilizadora y la otra es donde estamos haciendo y enfocándonos en las demandas de los Ministerios de Educación y la Comunidad”.

En el primer caso, detalló que “preparamos el mate cocido con leche, la leche chocolatada y la leche fortificada con vitamina C y vitamina B12 para cumplir con el Programa de Fortalecimiento Nutricional en los establecimientos educativos de la provincia”, destacando que ello beneficia “a más de 150 mil alumnos”.

Asimismo, en cuanto a la cartera de la Comunidad, precisó que “producimos los mismos productos y les sumamos, para el Plan Nutrir, la mermelada y los de la otra planta, que son los súper congelados y los liofilizados”.

“Nuestros productos tienen una etapa de investigación y desarrollo donde se combinan todos los elementos para tener alimentos sanos y equilibrados”, subrayó, al concluir.



