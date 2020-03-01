Los casos COVID-19 se presentaron sin cambios relevantes respecto a la semana anterior

Igualmente, las autoridades sanitarias solicitan sostener las medidas de prevención.

En la última semana se realizaron 888 test de vigilancia y búsqueda activa de casos de coronavirus en el territorio provincial, de los cuales dos resultaron positivos (índice de positividad 0,2%).

Un caso corresponde a Formosa Capital, mientras que el restante a Comandante Fontana.

Los casos activos son dos, se registraron tres altas médicas y no hay pacientes internados.

Además, de acuerdo al parte informativo provincial difundido este domingo 19, las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron seis.

En cuanto a datos acumulados desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total de casos diagnosticados es 153.543, los pacientes recuperados 152.113 y los fallecimientos por coronavirus 1351.



