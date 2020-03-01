La Formoseñada se realizará en los Galpones del Paseo Costanero capitalino

El evento, con acceso libre y gratuito, comenzará el viernes 31 de julio y se extenderá todo el fin de semana, del 1° y 2 de agosto.

Se viene una nueva edición de “La Formoseñada”, que es “el encuentro de la cultura viva, ya que refleja nuestra identidad”, subrayó Larisa Arrúa, coordinadora del evento.

Con acceso libre y gratuito, se realizará el viernes 31 de julio, 1° y 2 de agosto en los Galpones “C” y “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

“Identidad compartida es nuestro slogan”, indicó, precisando que el viernes la actividad comenzará a partir de las 20 horas. Mientras que el sábado desde las 17 y el domingo a las 18. Es una propuesta de Darío Krimer, quien “es el gestor, ideólogo y alma mater de esta movida cultural apoyada por el Gobierno de Formosa”, resaltó.

Después, Arrúa adelantó detalles de esta cuarta edición de “La Formoseñada”, que se compone de una variedad de propuestas “lográndose así que todas las artes tengan su espacio para el disfrute libre y gratuito del público”.

De esa manera, estarán presentes desde las artes visuales, la danza y la música folklórica, la literatura, y en ese marco, confirmó que en el Galpón “C” se presentará una “muestra visual inmersiva nunca antes vista” en la ciudad capital.

El objetivo, en pocas palabras, “es abrir las puertas y crear los espacios en donde nuestros artistas, tanto consagrados como emergentes, encuentren un lugar para darse a conocer, así como también de intercambio con su público”, sintetizó.

Asimismo, “despuntar esta maravillosa costumbre de ser formoseño durante las tres jornadas”, expresó con orgullo.

Se reconocerán a personalidades destacadas como Ema Cuañeri, que es embajadora internacional de la cultura originaria. Además, se homenajeará “al querido José Lingiardi, periodista y locutor de larga trayectoria en la comunicación y el periodismo en la provincia fallecido hace pocos meses”, resaltó Arrúa.

Acto seguido, puntualizó “desde los talleres de literatura preparan una muestra y un conversatorio que analizará la problemática concerniente al campo de las letras”.

En tanto que habrá un “espacio infantil y el rincón literario en la Casa de la Artesanía”, y en el Galpón “G” se reunirá a todas las propuestas gastronómicas, por tanto, se vivirá un fin de semana a pleno.

En ese contexto, Franco Rodríguez es integrante del grupo folklórico “Legüeros”, quien aseguró que “es un honor ser parte de ‘La Formoseñada’, a partir de una invitación que la esperábamos con ansias” para participar de ella.

“Así que nos estamos preparando con un show musical en el que, principalmente, queremos que la gente viva un lindo momento”, sostuvo el músico de esta banda joven que quiere emerger y conquistar el Litoral.







