Secuestraron más de 74 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado durante un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial N° 37

Efectivos de la Comisaría Laguna Yema, junto a integrantes del Destacamento Policial CE.DE.VA., secuestraron más de 74 kilogramos de producto cárnico de dudosa procedencia, luego de que un sujeto abandonara la carga y escapara logrando darse a la fuga.

El procedimiento se concretó alrededor de la 01:00 de este sábado, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos por la Ruta Provincial N° 37.

Durante esa actividad, observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de gran cilindrada, quien al notar la presencia policial arrojó tres bolsas de arpillera que transportaba y huyó, donde logró perderse de vista.

Al verificar el contenido de las bolsas, los policías constataron que contenían un total de 74,690 kilogramos de carne vacuna, presuntamente de faena clandestina, por lo que procedieron al secuestro del producto y resguardaron el lugar para las actuaciones correspondientes.

Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales con intervención del juzgado interviniente, mientras continúa la investigación para identificar al autor del hecho.



