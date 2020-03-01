Esclarecen un robo, recuperan los bienes y detuvieron a un sospechoso

La víctima fue atacada con un elemento contundente y sufrió una lesión grave por fractura en el antebrazo

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca esclarecieron un hecho de robo, recuperaron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos, secuestraron una motocicleta presuntamente utilizada para cometer el ilícito y detuvieron a uno de los sospechosos.

La investigación se inició el jueves, luego de la denuncia realizada por un joven de 29 años, quien relató, entre las 05:30 y las 06:10 horas, regresaba caminando hacia su casa cuando fue interceptado en Belgrano y Pueyrredón, por dos hombres que circulaban en una motocicleta.

Uno de ellos descendió del rodado y lo golpeó con un elemento contundente de madera, de similares características a un bate de béisbol. El otro, mientras tanto arrojaba escombros.

En el forcejeo, al damnificado se le cayeron un teléfono celular, una billetera con documentos, una gorra y otros efectos, que los agresores recogieron y se fugaron.

La víctima fue trasladada al Hospital Distrital de Laguna Blanca, donde recibió asistencia médica. Allí determinaron que presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, lesión considerada de carácter grave.

Con los datos aportados por la víctima y otras diligencias investigativas, los elementos reunidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la ciudad de Clorinda.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los integrantes de la Comisaría Laguna Blanca, con la colaboración de otras dependencias policiales del área de la Unidad Regional Cuatro, realizaron dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Belgrano, ocupadas por los sospechosos.

Como resultado de uno de los procedimientos, recuperaron los bienes en cuestión y hallaron una motocicleta Corven Triax de 150 cilindradas, que habría sido utilizada para cometer el hecho.

También, detuvieron a un hombre, sindicado como uno de los presuntos autores. El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



