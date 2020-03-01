Recuperaron una motocicleta sustraída y la restituyeron a su dueño

El rodado fue hallado oculto entre las malezas durante recorridas preventivas

Efectivos de la Comisaría Herradura recuperaron una motocicleta que había sido sustraída horas antes y la restituyeron a su propietario.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este sábado, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos en la zona de la Laguna Herradura. En esas circunstancias, observaron una motocicleta oculta entre las malezas, en una zona boscosa.

Al verificar el rodado, constataron que se trataba de una motocicleta de 110 cilindradas que se encontraba sin los carenados y sin asiento.

Luego de las comprobaciones de rigor en el sistema informático policial, se estableció que no registraba pedido de secuestro, por lo que fue trasladada preventivamente a la dependencia policial.

En la dependencia policial determinaron la identidad del propietario, quien manifestó que había dejado estacionada la motocicleta frente a su vivienda durante la noche anterior y que, al levantarse por la mañana, advirtió que personas desconocidas la habían sustraído.

El damnificado radicó la denuncia correspondiente y reconoció el rodado como de su propiedad siendo la motocicleta entregada bajo las formalidades legales.



