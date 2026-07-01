Secuestraron camioneta y detuvieron al conductor por fugarse de un siniestro vial

Una patente hallada en el lugar permitió a la Policía identificar el vehículo y localizarlo en el barrio El Porvenir

Efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y detuvieron a su propietario, acusado de protagonizar un siniestro vial en el barrio Eva Perón y escapar del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 horas de este lunes frente a la manzana 7, donde un

auto Fiat Palio, en el que viajaban un hombre de 60 años y su acompañante, fue impactado por la Amarok.

Los investigadores hallaron una chapa patente en el lugar del siniestro vial y con ese dato, más las consultas en los sistemas informáticos, se identificó el vehículo y la identidad de su propietario.

Las tareas posteriores permitieron localizar la camioneta estacionada frente a una vivienda de la manzana 41 del barrio El Porvenir.

Las diligencias se realizaron con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica y los peritos confirmaron que el rodado tenía daños en el sector delantero, desprendimiento del paragolpes y restos de pintura gris adheridos, compatibles con el Fiat Palio.

Tanto la camioneta como su propietario fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.