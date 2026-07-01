Aprehendieron a un hombre y una mujer con cocaína

• Ocurrió en un terreno baldío del barrio Vial

Personal de la Comisaría Seccional Tercera aprehendió a un hombre y a una mujer por tenencia de estupefacientes y en medio de la intervención se constató que la detenida está imputada en una causa por robo a mano armada y violación de domicilio.

El procedimiento se llevó a cabo en un terreno baldío ubicado sobre calle Madariaga del barrio Vial de esta ciudad, donde los efectivos constataron la presencia de un hombre de 36 años y una mujer de 32, en medio de una ocupación irregular del lugar.

Durante el cacheo preventivo de seguridad, el sujeto exhibió tres envoltorios de polietileno y la mujer otros dos, todos con una sustancia blanquecina.

Ante la situación, se dio intervención a los integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron el test de orientación químico que arrojó resultado positivo para cocaína.

Asimismo, se determinó que la mujer registraba una causa judicial en trámite en la Comisaría Seccional Tercera por “Robo a mano armada y violación de domicilio”.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.