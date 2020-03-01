Se cumple año del primer izamiento de la Bandera de la Ciudad

Se cumple este, 16 de julio, el primer aniversario del izamiento inaugural de la Bandera de la Ciudad de Formosa, el símbolo que desde aquella mañana acompaña a las enseñas nacional y provincial en cada acto de la ciudad y que queda instituido como “Día de la Bandera de la Ciudad”.

Hace exactamente un año, el paño subió por primera vez al mástil del Paseo de la Intendencia, en coincidencia con el día de la Virgen del Carmen, patrona de Formosa. Antes del izamiento se descubrió una placa recordatoria de la creación y adopción de la insignia, y la ceremonia reunió a autoridades municipales y provinciales, concejales, y a decenas de vecinos que quisieron estar ahí, mirando hacia arriba, cuando la tela se abrió al viento.

"Esta bandera pasa a ser el símbolo de la ciudad, que fue creado por un joven matrimonio, quienes por su historia son un verdadero ejemplo de esfuerzo y superación", expresó aquel día el intendente Jorge Jofré.

El camino había empezado meses antes, con el concurso abierto "Mi Ciudad es Bandera", una convocatoria pensada para que el emblema no naciera en un escritorio sino en la imaginación de los vecinos. La respuesta fue contundente: se presentaron 122 diseños, más de 11.700 personas participaron de la votación que, junto al jurado, definió el diseño entre los diez finalistas.

Los autores del trabajo elegido fueron Matilde Elizabeth Cañete y José Martín Lezcano, un matrimonio nacido y criado en Formosa. Ella se desempeña en el área de salud y es diseñadora; él trabaja como conductor.

Cada elemento del pabellón cuenta algo. El edificio municipal ocupa el centro, como el lugar donde Formosa empezó a formarse y donde hoy los vecinos siguen encontrándose. Aparece la estación del tren, memoria viva del origen ferroviario de la capital. Las calles sugieren el crecimiento. La flor del lapacho pone el color de la tierra. Y el sol, arriba de todo, habla de renacer y de esperanza.

La ceremonia tuvo también su música. La bandera se izó al son de "Formosa, Bandera del Sol", canción compuesta especialmente para la ocasión, por Oscar y Manuel Carrizo, en letra y música de Pablo Irala que luego fue incorporada por ordenanza junto con el símbolo. Desde entonces, la ciudad tiene emblema y tiene canción. Y que en esa mañana fue interpretada por la banda municipal “Dardo Palma Parodi”.

Lo que empezó como un diseño en una hoja se volvió patrimonio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

A un año de aquella mañana, la Bandera de la Ciudad de Formosa flamea con la naturalidad de lo que siempre estuvo, y en cada paño que sube a un mástil hay algo de la fe, el esfuerzo y la esperanza de quienes hicieron esta ciudad.



