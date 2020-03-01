Operativo de limpieza de la Municipalidad tras los festejos

Antes que se apagaran los últimos bombos y guardaran las banderas, las cuadrillas de la Municipalidad de la ciudad de Formosa salieron a trabajar. La Plaza San Martín y su entorno, epicentro de la celebración por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial, volvieron a quedar en condiciones durante la misma noche del miércoles.

Miles de vecinos coparon el centro para gritar la clasificación. Cuando la multitud se dispersó, empezó la otra tarea.

Personal municipal con chalecos identificatorios recorrió las calzadas, las veredas y los canteros levantando botellas, latas, vasos y bolsas. Los residuos se cargaron en camiones del área de higiene urbana y se trasladaron para su disposición final.

El operativo se concentró en la Plaza San Martín, pero no se limitó a ella. Las cuadrillas también intervinieron en las arterias por donde se movió la caravana y en los puntos de mayor concentración de gente, que quedaron marcados por el paso de la fiesta.

La consigna fue devolverle la ciudad ordenada a los formoseños antes del amanecer.

El trabajo se realizó de manera coordinada con personal policial, que ordenó la circulación mientras avanzaban los equipos de limpieza. Esa articulación permitió despejar las zonas sin entorpecer a quienes todavía se retiraban.

Desde la gestión del intendente Jorge Jofré remarcaron que este tipo de dispositivos se activa cada vez que un acontecimiento masivo convoca a la comunidad en el espacio público. La premisa es simple: acompañar la alegría popular y garantizar que, al día siguiente, la ciudad amanezca limpia.

Formosa festejó a lo grande. Y la Municipalidad estuvo para que la ciudad amaneciera limpia.



