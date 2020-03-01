Gildo: Un hombre del pueblo celebrando con el pueblo

Mientras algunos dirigentes libertarios no se ocupan de su pueblo y eligen la distancia, las playas o la comodidad de sus privilegios, Gildo Insfrán volvió a elegir el lugar donde siempre estuvo: junto a la gente.

La clasificación de la Selección Argentina no fue solo una celebración futbolera. Fue también una muestra de una forma de entender la política. Un gobernador que no observa desde un palco ni desde una oficina; comparte la alegría popular, abraza a su pueblo y celebra como un formoseño más.

Esa cercanía no es un gesto para la foto. Es una manera de ejercer la conducción. Porque quien conoce a su pueblo, camina con él y vive sus alegrías y sus desafíos, construye un vínculo que trasciende cualquier coyuntura política.

Ahí radica una de las grandes diferencias con muchos dirigentes que hoy pregonan una política distante, desconectada de la realidad cotidiana. Mientras algunos aparecen solo en tiempos electorales o eligen refugiarse en los privilegios, Gildo Insfrán elige estar donde siempre estuvo: entre los formoseños.

Por eso su liderazgo se sostiene. Porque la conducción no se impone desde lejos; se construye con presencia, con compromiso y con un pueblo que reconoce a quien nunca dejó de caminar a su lado.

Porque hay una diferencia que no se puede fingir: un hombre del pueblo siempre elige estar con su pueblo.

MARTÍN PRESENTADO

PERIODISTA FM LA VICTORIA (Las Lomitas)