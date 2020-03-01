Robos esclarecidos, bienes recuperados y dos detenidos

Los elementos fueron sustraídos en distintos hechos contra la propiedad

Efectivos de distintas dependencias policiales de Clorinda recuperaron dos motocicletas,

un tanque de agua sustraído y aprehendieron a dos hombres vinculados con causas judiciales por delitos contra la propiedad.

La investigación fue iniciada por personal de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, quienes, tras tomar conocimiento de distintos ilícitos, realizaron recorridas y otras diligencias que permitieron hallar los bienes.

Con las pruebas reunidas, el Juez interviniente ordenó allanar una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles México y Cortada, del barrio 29 de Septiembre de la segunda ciudad.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron el tanque de agua con capacidad para 300 litros y detuvieron a dos sujetos que estarían vinculados con los hechos investigados.

Después, de un amplio trabajo realizado en el barrio 25 de mayo y en sector asentamiento de esa periferia hallaron una Corven Energy y otra Guerrero Trip, denunciados como sustraídos en distintos barrios de Clorinda.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y los bienes recuperados fueron reconocidos restituidos a sus propietarios tras justificar propiedad quedando todo a disposición de la Justicia provincial.



