María Nacif: "En este 96° aniversario reafirmamos el compromiso de seguir construyendo oportunidades para todos"

La concejal justicialista de Ingeniero Juárez, María Nacif, integrante del equipo político del intendente Rafael Nacif, afirmó que el 96° aniversario de la localidad representa una oportunidad para renovar el compromiso con una comunidad que continúa creciendo gracias al trabajo conjunto, la unidad y un proyecto de desarrollo con igualdad de oportunidades para todos.

En ese sentido, destacó que la juventud y las mujeres ocupan un lugar cada vez más importante en la construcción del presente y del futuro de Ingeniero Juárez.

"Los jóvenes aportan su energía, sus ideas y sus sueños. Las mujeres acompañamos con compromiso, sensibilidad y una enorme capacidad de trabajo. Todo eso se fortalece con la experiencia de quienes vienen conduciendo este modelo de ciudad y de provincia que sigue creciendo y generando oportunidades en cada rincón de Formosa", expresó.

María Nacif señaló que Ingeniero Juárez es un pueblo con una enorme riqueza humana y cultural, construida por el esfuerzo compartido de los pueblos originarios, los criollos y los inmigrantes que eligieron esta tierra para vivir y progresar.

"Cada uno hizo su aporte para que hoy podamos sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos. Nuestra identidad nace del respeto, de la convivencia y de la decisión de trabajar unidos por un mismo objetivo", sostuvo.

Asimismo, afirmó que el desafío es seguir consolidando a Ingeniero Juárez como el principal centro productivo, económico, cultural y político del oeste formoseño, impulsando el desarrollo de toda la región.

"Tenemos todo para seguir creciendo. Contamos con una comunidad trabajadora, con instituciones comprometidas y con una gestión municipal encabezada por el intendente Rafael Nacif que todos los días piensa y trabaja por el bienestar de nuestra gente."

Finalmente, la concejal destacó el permanente acompañamiento del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al señalar que "cada avance que hoy vemos en Ingeniero Juárez es posible porque existe una Provincia presente, que planifica, acompaña y genera igualdad de oportunidades para todos los formoseños. Ese respaldo, junto al trabajo de nuestro municipio, nos permite seguir construyendo una ciudad con más desarrollo, más inclusión y un futuro lleno de esperanza".

"En este nuevo aniversario renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando unidos, con la mirada puesta en el crecimiento de Ingeniero Juárez y en el bienestar de cada una de las familias que forman parte de esta querida comunidad", concluyó.