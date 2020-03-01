La Policía recuperó 11 animales vacunos tras un allanamiento: cuatro detenidos

El importante avance investigativo permitió esclarecer la maniobra delictiva y reunir pruebas clave para la causa

Una minuciosa investigación llevada adelante por efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales de la Policía de Formosa permitió esclarecer un hecho de abigeato calificado ocurrido días atrás en jurisdicción de Villa 213, donde se recuperaron 11 animales vacunos sustraídos, se concretó la detención de cuatro personas —tres de ellas funcionarios públicos— y se secuestró una camioneta y un tráiler utilizados presuntamente para el traslado de los animales.

El trabajo investigativo, desarrollado bajo las directivas del Juzgado de Instrucción y Correccional interviniente, incluyó el análisis de testimonios, documentación, informes técnicos y otras evidencias que permitieron reconstruir la maniobra delictiva e identificar a los presuntos responsables.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, en la tarde de este viernes, los investigadores allanaron un establecimiento rural, donde recuperaron 11 vacunos, considerados producto del ilícito. Tras las actuaciones legales, los animales fueron entregados en carácter de depositario judicial, conforme lo dispuesto por la autoridad competente.

Durante otro procedimiento efectuado en un predio rural, los policías hallaron restos óseos de bovinos que también fueron incorporados al expediente para su análisis. Además, se recepcionaron declaraciones de relevancia que fortalecen la investigación.

En el marco de la causa, también se secuestró una camioneta y un tráiler que habrían sido utilizados para el traslado de los animales sustraídos, mientras que las diligencias permitieron concretar la detención de un cuarto imputado, quien quedó a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), con el apoyo de móviles policiales de diversas jurisdicciones, en un trabajo coordinado que resultó determinante para el esclarecimiento del caso.



