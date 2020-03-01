RENATRE actualiza la prestación por desempleo para trabajadores rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) informó que, a partir del 1° de julio, la Prestación por Desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED) fue actualizada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Con un incremento del 3,28%, el monto máximo del beneficio pasó a ser de $395.000, mientras que el mínimo se estableció en $197.500. La medida busca fortalecer el acompañamiento económico a los trabajadores rurales y sus familias durante períodos de desempleo.

Además del beneficio mensual, la prestación incluye cobertura médico-asistencial para el trabajador y su grupo familiar, asignaciones familiares y seguro de sepelio. También se mantienen adicionales para quienes residen en zonas desfavorables del país.

El RENATRE recordó que los beneficiarios del SIPRED también pueden acceder al Programa de Empleo Rural (PER), una herramienta gratuita que facilita la reinserción laboral en el sector agropecuario. Más información: www.renatre.org.ar | Redes sociales: @renatreinforma