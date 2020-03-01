Formosa mantuvo superávit fiscal en el primer trimestre y está en consonancia con los últimos 24 años

El profesional detalló que la provincia cuenta con equilibrio fiscal y financiero y la diferenció del supuesto “no déficit” que tiene la gestión nacional porque se basa en el ajuste en sectores sensibles de la sociedad como los jubilados y discapacitados.

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y economista, Adrián Muracciole, se refirió al informe elaborado por Politikon Chaco, en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, donde sostiene que, tanto en equilibrio fiscal como el resultado financiero, Formosa superó el promedio consolidado por las provincias y resaltó que, este hecho, “está en consonancia con los últimos 24 años”.

Dicho estudio indicó que la provincia registró ingresos por 712.378 millones de pesos y gastos por 680.942 millones, lo que permitió alcanzar un resultado primario positivo de 31.696 millones de pesos y un superávit financiero de 31.436 millones.

De esta manera, en materia de equilibrio fiscal, Formosa obtuvo un resultado primario equivalente al 4,4% de sus ingresos totales, porcentaje que la ubicó en el puesto 13 entre las 24 jurisdicciones analizadas; y, en el resultado financiero, también alcanzó un superávit equivalente al 4,4% de los ingresos, lo que la posicionó en el noveno lugar del ranking nacional. En ambos indicadores superó el promedio consolidado de las provincias, que fue de 4,9% en el resultado primario y de 2,4% en el financiero.

Al respecto, Muracciole explicó que “hay dos constantes” en la provincia que dan cuenta de estos números: la primera es la administración responsable de los recursos públicos, es decir que, “el superávit que se observa en el primer trimestre está en consonancia con los últimos 24 años en Formosa”.

“Hay un superávit completo sostenido, que tiene dos partes: uno tiene que ver con los ingresos que son por impuestos, Coparticipación; y gastos corrientes como sueldos, compra de insumos y gastos de funcionamiento de los distintos estamentos del Estado. Esto se llama resultado primario que Formosa, por supuesto, lo tiene”, precisó.

Y añadió: “Pero hay un segundo resultado que es importante, que es el financiero, que los gobiernos que tienen deuda, deben pagar intereses por esas deudas que tienen. Y si aún así sobra dinero, se llama superávit financiero”.

Entonces, profundizó el funcionario, Formosa tiene superávit primario y, como además no tiene deuda, también superávit financiero porque “no gasta en pagar intereses”.

“Esto es importante entenderlo y decirlo, porque a nivel nacional se intenta mentir que también hay superávit y no es así; porque el superávit que dicen que tienen no tiene en cuenta los intereses de la deuda, que son monstruosos y que todos los meses se van acumulando. Y que si el gobierno nacional pagara esos intereses, tendría un déficit muy importante en las cuentas públicas”, aclaró.

Por ello, Muracciole insistió en que la gestión libertaria miente al decir que “no tienen déficit o tienen superávit” porque no sólo no pagan los intereses sino que, además, “lo están capitalizando todos los meses como si fuera nueva deuda”.

En cambio, ratificó, en Formosa “sí hay superávit genuino, verdadero, fiscal y financiero, sostenido y consolidado hace 24 años” lo que significa que “es una política de Estado, no una cuestión coyuntural que depende de quién gobierna a nivel nacional”.

“Formosa igual tiene por concepción, por decisión política del gobernador Insfrán, mantener superávit”, remarcó.

En esa línea, el especialista, recalcó que el superávit formoseño “no se consigue a base de ajustes” a diferencia de la gestión nacional que se jacta de un “supuesto superávit que consiguió eliminando la obra pública, recortando a las provincias, lesionando fuertemente a los jubilados, sacando las pensiones por discapacidad, haciendo fuertes recortes en el PAMI”.

“O sea, un ajuste feroz sobre la gran mayoría de los argentinos y dicen que es para tener superávit, que es mentira, no lo tienen, pero además se hace con la tristeza de la gente”, reprochó.

Y amplió: “Cuando uno mira los informes, el gasto en Formosa se sostiene porque hay que seguir sosteniendo la educación pública, la salud pública, se siguen inaugurando escuelas; en un contexto horrible para la obra pública en la Argentina, en la provincia se siguen inaugurando obras públicas”.

Entonces, sintetizó Muracciole, Formosa tiene superávit “no porque el objetivo sea que cierren las cuentas públicas a como dé lugar”, sino, porque “el gobernador Insfrán entiende que el superávit es una herramienta para administrar mejor los recursos de los formoseños para llevar adelante todas las políticas públicas del Modelo Formoseño”.

“Es lo que sucede y lo que se ve en el día a día de los formoseños que caminamos; y también en las cuentas y en los informes que no son provinciales, sino que arroja el propio Gobierno nacional como estos datos publicados”, concluyó.











