RENATRE abrió la inscripción al Programa de Empleo Rural para trabajadores y trabajadoras de todo el país

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Programa de Empleo Rural (PER), una iniciativa gratuita destinada a todas las personas interesadas en acceder a un empleo registrado en el sector agropecuario.

El programa conecta a trabajadores y trabajadoras rurales con empresas que buscan cubrir puestos laborales, además de promover capacitaciones para fortalecer la inserción laboral y mejorar las oportunidades de empleo.

En esta nueva etapa, la convocatoria está abierta a cualquier persona interesada en desempeñarse en actividades agropecuarias, sin importar si percibe o no la Prestación por Desempleo del RENATRE.

Quienes deseen inscribirse pueden completar sus datos en www.renatre.org.ar/per-dejanos-tus-datos/. También pueden obtener más información llamando al 0800-777-7366 o escribiendo a per@renatre.org.ar. El RENATRE continúa impulsando herramientas que fomentan el trabajo registrado y generan nuevas oportunidades para las familias rurales de todo el país.