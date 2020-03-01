El Gobierno de Formosa robustece la estrategia interinstitucional frente al fenómeno de El Niño

Funcionarios de distintas áreas gubernamentales siguen delineando acciones de prevención y respuesta, en el marco de un plan que busca anticiparse a los efectos de posibles emergencias climáticas.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo destinada a proseguir coordinando, de manera articulada entre diferentes estamentos del Gobierno provincial, las tareas conjuntas frente al fenómeno El Niño.

La reunión se realizó en horas de la tarde de este miércoles 22, en las instalaciones del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa (MPyA), situadas en la Casa de Gobierno de la ciudad capital.

Al respecto, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular de la cartera productiva y ambiental, Lucas Rodríguez, enfatizó que “desde hace tiempo el Gobierno de Formosa se encuentra trabajando en estas tareas, siendo esta reunión una continuidad de las labores de planificación abordadas ante situaciones climáticas”.

Es así que participaron de esta nueva instancia de trabajo “varias áreas de la esfera gubernamental formoseña, con el propósito de poner en contexto qué está sucediendo en materia climática a nivel global, fundamentalmente con el evento denominado El Niño”, el cual “ya está presente en gran parte del Pacífico ecuatorial y también en algunos lugares de Sudamérica”, según han confirmado agencias de meteorología, apuntó.

En este sentido, remarcó “la planificación del Modelo Formoseño resulta una herramienta fundamental para prever escenarios como este”, por lo tanto, estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Producción y Ambiente, Desarrollo Humano, la Comunidad y Planificación, Obras y Servicios Públicos, éste último a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Del mismo modo, la Policía Provincial, Defensa Civil, la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), el Instituto PAIPPA, el CEDEVA, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

En este marco, “se está analizando cómo puede llegar a comportarse el fenómeno y cuáles son las zonas de riesgo”, explicó Rodríguez, para lo cual se utilizan “trabajos que se han hecho en la provincia” en los años 1997, 1998 y 2016 sobre este tema.

Aclaró aquí que dicha tarea “no se está realizando con la finalidad de ser alarmistas”, sino de manera preventiva, “para ver cómo evoluciona un fenómeno que está en pleno desarrollo”, hizo notar.

Como ejemplos de las acciones preventivas, mencionó a “la infraestructura para prevenir inundaciones o saturaciones de suelo, desbordes de riachos o de cursos de agua”. Y a ello se suman las iniciativas referentes a “lo productivo, la salud y la asistencia social”, tanto en zonas urbanas como rurales, ya que la estrategia del Gobierno provincial “es integral”.



