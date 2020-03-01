Puta poeta: Nina León, Retumba Q te parió y artistas locales en el Teatro de la ciudad

El Auditorio Teatro de la Ciudad albergará el próximo 2 de agosto a las 20 la presentación de “Puta poeta”, una propuesta interdisciplinaria de Nina León, trabajadora sexual y autora del libro y ciclo homónimos que lleva dieciséis ediciones en escena.

Hace cinco años, dicho poemario erótico había sido presentado en el ex espacio cultural “El Fuelle”. En esta segunda oportunidad, además de recitados y música habrá performances y un homenaje al Indio Solari.

“Una mancomunión ancestral, una misa poética, un rito experimental de expresiones urgentes y diversas”, según anticipó la impulsora de un transgresor espectáculo que contará con la participación de Retumba Q' Te Parió (ensamble transfeminista musical de percusión), Cirse (cantautora formoseña actualmente radicada en Buenos Aires), Ema Cuañeri (cantante qom) y Walter Wag (músico y compositor integrante de “Pasaje” y “Las Flores”).

En el inicio, el público podrá acceder a disfrutar del "Visor Fotográfico Erótico", una serie de imágenes tomadas en dos encuentros de trabajo sexual entre Nina León y su cliente que las trabajó bajo anonimato y que luego fueron transferidas al visor analógico construido por el artista visual Juan Hernández. Posteriormente, se llevará a cabo una puesta multiartística, con poemas publicados por la autora, y otros inéditos, buscando explorar cada espacio y generar una experiencia ligada a la poesía erótica. En definitiva, se trata de una cita a salir del closet de la irreverencia y los mandatos. Un manifiesto desde los márgenes: puta, madre y también poeta.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Nanawa (Corrientes 846) o reservar por DM al Instagram @ninaleonpoesía





Mucho más que palabras

Puta Poeta es el primer libro de poemas de Nina León (seudónimo de Natalia Canteros) editado por Paula Jiménez España y con prólogo de Juan Sklar, el libro reúne 33 poemas alrededor de los tópicos de su vida: la militancia, el amor, la maternidad y el trabajo sexual.

Hace 38 años, la autora nació en Formosa, donde vivió la mitad de su vida hasta mudarse a Capital Federal para estudiar y ejercer el periodismo en revistas autogestivas y en el Diario Olé. Desde el 2017, ejerce el trabajo sexual.

En diciembre de 2019, en ocasión de la presentación del poemario, gestó su primer recital de poesía erótica junto a músicos y performers que potenciaron e intervinieron su trabajo.

Cabe recordar que en febrero del año pasado, Nina presentó en el Teatro de la ciudad: “Eclosión”, obra dirigida y producida junto a Ernesto Romeo, eminencia de la música electroacústica y electrónica de Argentina, donde fusionan disciplinas como la poesía, la música en vivo y la danza butoh, en un viaje de visuales inmersivas y analógicas elaboradas por el artista visual Juan Hernández.

Actualmente, Nina se encuentra trabajando en su segundo libro para la Editorial Planeta.