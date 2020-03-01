Recuperaron bienes informáticos y material didáctico sustraídos de un establecimiento educativo

La rápida investigación policial permitió hallar los elementos robados en las inmediaciones

Efectivos de la Subcomisaría Los Chiriguanos recuperaron elementos informáticos y material bibliográfico, tras una rápida investigación iniciada luego de un hecho de robo registrado en el establecimiento educativo de esa localidad.

El procedimiento comenzó alrededor de las 09:45 horas de este sábado, cuando los uniformados acudieron a la institución tras ser alertados sobre un ilícito.

En el lugar constataron que los malvivientes habían ingresado al salón de Música de la escuela, donde provocaron desorden y sustrajeron un monitor, un teclado, un mouse inalámbrico y otros elementos de informática, pero que luego fueron hallados abandonados dentro del predio escolar.

A partir de lo ocurrido, los efectivos desplegaron un amplio trabajo investigativo y realizaron recorridas preventivas en distintos sectores de la comunidad originaria del barrio Wichí, ubicada en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Como resultado de esas tareas, los policías encontraron, ocultos sobre un sendero alternativo cercano al lugar del hecho, tres cajas que contenían netbooks con sus respectivos accesorios, otra caja con un teclado, un mouse inalámbrico, cargadores y material bibliográfico. Todos los bienes guardaban relación con la causa investigada.

Los objetos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones procesales correspondientes para su posterior restitución al establecimiento educativo.

Por el caso, se inició una causa judicial por robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.



