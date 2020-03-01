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La Municipalidad realizó intenso operativo de limpieza en la plaza San Martin


Una vez finalizada la disputa final por la Copa del Mundo, los agentes municipales se emplazaron el domingo a la noche a los puntos de concentración de personas que tuvieron como epicentro la Plaza San Martín, con un operativo de limpieza integral.

Personal de la Dirección de Gestión Ambiental y barrido, del municipio hizo lo propio sobre las calzadas, veredas y canteros, de donde recogieron botellas, latas, vasos y bolsas, cargándolos en camiones para trasladarlos a su deposición final.

Si bien la tarea se enfocó en la Plaza San Martín, operarios también se desplazaron a zonas aledaña, arterias más transitadas y zonas con mayor concentración, para dejar la ciudad nuevamente en orden. 

Cabe recordar que este protocolo se activa cada vez que un acontecimiento masivo convoca a la comunidad en espacios públicos, acompañando los festejos y la alegría popular y garantizar que, al día siguiente, la ciudad amanezca limpia.