Productores del oeste recibieron el pago por la exitosa venta de chivitos paipperos

Se trata de 36 familias que comercializaron su producción en una jornada especial realizada en la previa del Día de la Independencia Nacional.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, destacó que pequeños productores de las zonas de El Chorro y El Potrillo, localidades del oeste provincial, recibieron el pago total de las reses de chivitos que fueron comercializadas el pasado miércoles 8 en la feria paippera y el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), previo a la conmemoración del Día de la Independencia Nacional.

“El miércoles pasado tuvimos la venta del chivito paippero de nuestro oeste formoseño, tanto en la feria del PAIPPA como en Soberanía Alimentaria, y fue un total éxito, vendiéndose todo en pocos minutos”, subrayó el funcionario al dialogar con AGENFOR.

Fue así que “en las primeras horas de este martes 14 salimos para El Chorro y El Potrillo a visitar a las familias, que son unas 36, y a pagarles por la venta de su producción”, remarcó y puso en valor la inyección económica que significará este acontecimiento para la zona: “Por la comercialización de los chivitos van a entrar casi $15 millones”.

En ese marco, recordó que “este es un evento que lo hacemos todos los meses”, resaltando que en la semana siguiente de la comercialización “ya estamos en el territorio pagándole a cada familia que ha confiado y nos ha dado su producción para que la llevemos a la ciudad capital, con todas las medidas bromatológicas necesarias para que puedan venderse”.

Hizo notar, a su vez, que la última jornada, como las anteriores, fue “exitosa”, ya que los productores “vendieron bien” y las familias formoseñas “pudieron adquirir un producto muy bueno a un excelente precio”. Cabe señalar que el kilo del producto cárnico se ofreció a $6500.

Próximas ferias

Por otra parte, el titular del PAIPPA confirmó la realización de la próxima Feria Ganadera Paippera en la localidad de El Chorro. Será el jueves 30 de julio, precisando que “estamos trabajando con la asociación de productores ganaderos porque dentro de unas semanas tendremos la feria y el remate, abarcando todas las producciones, tanto de ganado mayor como menor en esa región”, culminó.



