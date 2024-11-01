Alumnos de talleres “Superarte” disfrutaron una jornada de arte en La Mandinga

Las infancias de los talleres Superarte, de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, disfrutaron este martes por la tarde una jornada de arte en el espacio cultural independiente La Mandinga, del barrio Fleming. Fueron alrededor de 35, acompañados por sus padres, madres y tutores.

El recorrido empezó por las distintas áreas de la casa. Conocieron el taller de arte, el de música y el de canto, donde pudieron ver los instrumentos y probarlos. Pasaron por el sector de acrobacias en telas y llegaron a la sala mayor, la de teatro. Ahí entraron a la cabina de luces y experimentaron con los distintos tipos de sonido.

La tarde cerró con una función en vivo. El grupo de acrobacia aérea de La Mandinga desplegó su número de telas, esa marca de identidad que el centro cultural sostiene desde hace años y que dejó a los chicos mirando hacia arriba hasta el último movimiento.

Después llegaron los pochoclos.

"Vivimos una tarde muy linda", resumió la directora de Discapacidad, Silvana Giménez. La funcionaria remarcó que estas salidas amplían el horizonte de los talleres más allá de los espacios terapéuticos”.

"Desde nuestra área brindamos un espacio terapéutico, de contención y acompañamiento para las personas con discapacidad y sus familias. Que los chicos puedan entrar a un teatro, tocar un instrumento, subir a un escenario y ver de cerca cómo se hace un espectáculo es parte de eso. La cultura también es un derecho", señaló.

Giménez agradeció la apertura de La Mandinga y destacó el acompañamiento de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cattáneo, y del intendente Jorge Jofré, "que desde el inicio de la gestión sostiene estas políticas de inclusión real".

El Centro Cultural Independiente La Mandinga nació en 2008 como una murga de estilo uruguayo formada por jóvenes formoseños y con los años extendió su actividad al teatro, la música, el circo, las acrobacias, los títeres, las artes visuales y la danza. Desde 2012 funciona como asociación civil sin fines de lucro.

Su sede de Don Segundo Sombra 175 fue construida por los propios artistas con un subsidio del Instituto Nacional del Teatro.

Los talleres Superarte son gratuitos, funcionan durante todo el año y trabajan sobre la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, con un equipo interdisciplinario que acompaña cada clase.



