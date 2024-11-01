Centros ddel Plan Alimentario Nutrir atenderán en horario de corrido este miércoles





Esta medida excepcional tiene como objetivo facilitar la organización de la jornada donde la Selección Argentina jugará contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El Ministerio de la Comunidad informa que, por única vez, este miércoles 15 de julio, los Centros de Distribución del Plan Alimentario Nutrir atenderán en horario de corrido, de 8 a 15 horas, debido al partido que disputará la Selección Argentina.

En ese marco, las y los titulares que tengan asignado el retiro de su módulo alimentario para esa jornada podrán acercarse a su centro de distribución en cualquier momento dentro de esa franja horaria, sin necesidad de respetar el turno establecido en el cronograma habitual.

Esta medida excepcional tiene como objetivo facilitar la organización de la jornada, garantizando que las familias puedan retirar su bolsón alimentario sin inconvenientes y, al mismo tiempo, disfrutar del encuentro deportivo.

Asimismo, se busca favorecer una circulación más ordenada y segura, evitando aglomeraciones, demoras e inconvenientes antes y después del partido.

Desde el Ministerio de la Comunidad se agradece la comprensión y la colaboración de las y los beneficiarios, recordando que esta modificación rige únicamente para la jornada del miércoles 15 de julio.



