Procedimientos policiales con cuatro detenidos, secuestro de elementos y el esclarecimiento de hechos

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a cuatro hombres, secuestraron armas blancas, una motocicleta y otros elementos de interés para las investigaciones judiciales por distintos delitos.

El primer procedimiento se concretó el domingo, alrededor de las 20:25 horas en el barrio La Pilar, donde personal de la Comisaría Seccional Segunda intervino ante un hecho de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las actuaciones, un hombre armado atacó y amenazó de muerte a integrantes de su grupo familiar. En una rápida intervención policial el agresor fue aprehendido y los integrantes de la Dirección General de Policía Científica, documentaron el lugar y secuestraron los cuchillos utilizados.

Luego, cerca de las 20:40 horas, uniformados de la Comisaría Seccional Primera acudieron a un requerimiento, donde dos sujetos ingresaron a una vivienda. Fueron aprehendidos sin necesidad de emplear la fuerza, tras ser sorprendidos.

Asimismo, los Peritos documentaron el lugar y secuestraron una motocicleta utilizada por los malvivientes, como también otros elementos vinculados al hecho.

Por último, cerca de las 21:10 horas, policías de la brigada investigativa de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini interceptaron a un hombre, en el barrio 12 de octubre. Tras identificarlo comprobaron que registraba pedido de captura por “Amenaza en Contexto de Violencia de Género” y en otra por “Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes”.

Como resultado de los tres procedimientos, cuatro hombres fueron notificados de las distintas causas y quedaron detenidos a disposición de la Justicia provincial.