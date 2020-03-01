La Policía detuvo a dos hombres en distintos procedimientos

• Uno fue imputado por un hecho de hurto, mientras que el otro registraba cinco causas judiciales pendientes; ambos quedaron a disposición de la Justicia

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco detuvieron a dos hombres en distintos procedimientos realizados en el marco de tareas investigativas, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.

El hecho se originó en la madrugada del miércoles, cuando por calles internas del mencionado barrio, el personal de brigada halló abandonado un lavarropas semiautomático y procedió al secuestro preventivo.

Posteriormente, se tomó conocimiento que el electrodoméstico había sido sustraído, por lo que se inició una causa judicial por hurto en Comisaría Seccional Séptima, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Como resultado de las intensas tareas de campo, a las 21:30 horas del sábado, en la intersección de avenida Beata March y Canepa, se procedió a la aprehensión del joven de 23 años, sindicado como responsable del ilícito.

En otro procedimiento, el domingo último alrededor de las 03:45 horas, efectivos de la misma dependencia aprehendieron a un hombre en inmediaciones de la manzana 37, del barrio Antenor Gauna, quien era buscado por la Justicia.

Tras las verificaciones correspondientes, se estableció que el detenido se encontraba involucrado en cinco causas judiciales por: “Intimidación Pública con el Uso de Arma Blanca, Amenazas, Hurto, Robo a Mano Armada en Poblado y en Banda”.

El Causante opuso tenaz resistencia durante la intervención policial, por ese motivo se inició una causa por “Resistencia contra la Autoridad” y fue alojado en sede policial. En cada caso se realizaron las actuaciones de rigor y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.