Clorinda: Bomberos rescataron a un hombre atrapado durante el incendio de una vivienda

• Sucedió en un alquiler ubicado sobre calle San Vicente casi Moreno, de la segunda ciudad

Efectivos del Destacamento de Bomberos Clorinda rescataron sano y salvo a un hombre no vidente que había quedado atrapado en el interior de una vivienda incendiada y sofocaron completamente el foco ígneo que se había originado de manera accidental.

El domingo alrededor de las 22:15 horas, tras un requerimiento canalizado a través de la línea de emergencias 911, una dotación de bomberos acudió al lugar junto a efectivos de la Comisaría “Oficial Subinspector Idelfonso Vera”, donde constataron que el fuego se desarrollaba en una vivienda de alquiler donde una persona permanecía atrapada en el interior.

De manera inmediata, los policías emplazaron una línea de primeros auxilios para combatir las llamas y, en simultáneo, realizaron tareas de rescate.

Para ello, accedieron al sector superior del inmueble, efectuaron la apertura del techo sobre el baño y lograron extraer con vida a un hombre con discapacidad visual siendo entregado al personal del SIPEC, que lo trasladó al hospital local para recibir asistencia médica.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos realizaron la inspección técnica del lugar, determinando que el foco ígneo se originó por un accidente de origen eléctrico entre una cama y un placard.