Operativo policial: Secuestraron una motocicleta y resguardaron un automóvil

• Los procedimientos fueron realizados en distintos sectores de la localidad

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín desarrollaron actividades preventivas donde secuestraron una motocicleta por infracción al Código de Faltas y un automóvil que se encontraba sin dispositivos de seguridad.

El primer procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional N° 95, donde los policías demoraron a un joven que conducía una moto con caño de escape deportivo, generando ruidos molestos.

Además, comprobaron que circulaba en estado de ebriedad, sin casco protector y sin la licencia de conducir correspondiente. Por ello, se iniciaron las actuaciones contravencionales y el rodado fue puesto a disposición del Juzgado de Paz de Comandante Fontana.

En una segunda intervención, los uniformados detectaron un automóvil estacionado en la avenida 25 de Mayo, del barrio El Paraíso, con las puertas abiertas y las luces encendidas.

De inmediato, el vehículo fue puesto a resguardo hasta localizar a su propietario, quien una vez en el lugar, agradeció el accionar comprometido de la Policía. Valorando en este sentido, la presencia del Estado al servicio de la Comunidad.



