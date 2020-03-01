Detuvieron a dos hombres con pedidos de captura en operativos policiales

• Las intervenciones fueron en el marco de tareas preventivas e investigativas realizadas en la localidad de Pirané y esta ciudad capital

Efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales y del Comando Radioeléctrico Operativo Policial de Pirané detuvieron a dos hombres que registraban pedidos de captura vigentes por distintos delitos.

El primer procedimiento se concretó durante la mañana del lunes, cuando integrantes de la División Delitos Complejos desarrollaban tareas de campo preventivas e investigativas en distintos sectores del barrio San Miguel, de esta ciudad.

Durante esa actividad, los policías identificaron a un sujeto. Al verificar sus datos a través de la Dirección General Informática Policial, comprobaron que tenía orden de detención en una causa contra la integridad sexual, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La segunda intervención, se realizó el domingo, alrededor de las 19:10 horas, cuando los integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo Policial de Pirané identificaron a un hombre durante recorridas preventivas en dicha localidad.

Tras la consulta al sistema informático, establecieron que poseía un pedido de captura vigente dispuesta en una causa por “Amenazas con el uso de arma blanca, amenazas, daño, atentado y resistencia contra la autoridad”.

En ambos casos, finalizadas las diligencias procesales, los detenidos fueron trasladados hasta las respectivas sedes policiales, notificados de su situación procesal y alojados a disposición de la Justicia provincial.



