Controles en rutas: la Policía fiscaliza el traslado de hacienda en el territorio provincial

• Desde la institución se remarca que estos controles se desarrollan de manera permanente en todo el territorio provincial y constituyen una herramienta fundamental para prevenir el abigeato, desalentar el movimiento irregular de animales y proteger el patrimonio de los productores ganaderos

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, intensifica los controles preventivos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial, con especial atención al traslado de animales en pie con destino a remates, predios feriales y consignatarias. Los procedimientos forman parte de las acciones permanentes destinadas a prevenir el delito rural y garantizar que el movimiento de hacienda se realice dentro del marco legal vigente, protegiendo la propiedad de los productores y fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control del ganado.

Durante los operativos, los efectivos policiales fiscalizan los camiones que transportan animales y verifican que la hacienda coincida con la documentación correspondiente, controlando cantidades, marcas y contramarcas, como así también los certificados que acreditan la propiedad de los ejemplares. En el caso de los animales destinados a remates físicos o consignación, se comprueba que la documentación se encuentre debidamente cumplimentada y visada por los organismos competentes, verificándose además que se encuentre consignado el destino correspondiente y, cuando corresponda, la consignataria interviniente.

Uno de los principales objetivos de estos controles es detectar posibles inconsistencias entre la documentación y la carga transportada. Cuando no se traslada la totalidad de los animales declarados, se deja constancia de aquellos ejemplares que no fueron cargados, consignando las respectivas marcas y contramarcas en la documentación correspondiente. En caso de completarse la totalidad de la carga, se registra la condición de “Carga Total”.

Asimismo, el personal policial verifica que los animales cuenten con los sistemas de identificación exigidos por la normativa vigente, incluyendo la identificación individual y permanente y, en los casos alcanzados por las disposiciones actuales, la correspondiente identificación individual electrónica.

También se controlan las condiciones de los vehículos.

Los operativos incluyen la fiscalización de las condiciones de los camiones y demás vehículos destinados al transporte de animales en pie. En este sentido, se verifica que las unidades se encuentren debidamente habilitadas por el Senasa y que cuenten con la documentación correspondiente. De igual manera, se controla que los vehículos hayan cumplido con los procedimientos de lavado y desinfección previos al carguío, conforme a las exigencias sanitarias establecidas, además de comprobar que reúnan las condiciones de seguridad necesarias para circular y cuenten con la documentación exigida por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y normas complementarias, como la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el seguro de cobertura.

La Policía de la Provincia de Formosa recuerda que el traslado de hacienda debe realizarse con la documentación correspondiente y respetando los requisitos establecidos por la normativa vigente, siendo responsabilidad de los propietarios, administradores, apoderados y transportistas cumplimentar previamente los trámites exigidos ante los organismos competentes.

A través del trabajo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales y sus dependencias, la Policía fortalece las tareas de prevención y control, articulando su labor con los organismos competentes para garantizar un movimiento de hacienda seguro, legal y debidamente documentado.