Con mucha emoción y en paz Formosa celebró la clasificación de Argentina a la final del Mundial









Formosa celebró con gran entusiasmo el histórico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra este miércoles 15 de julio de 2026, lo que permitió al todavía equipo campeón clasificarse a la gran final del Mundial e ir en búsqueda del bicampeonato.El epicentro de los festejos en la provincia se vivió en la capital, en los alrededores de la Plaza San Martín. Allí miles de vecinos y en familia dijeron presente con cánticos alusivos, desborde de alegría pero en paz.Idéntica celebración se vivió en cada rincón de la provincia, en calles, plazas y en los hogares que se vistieron de celeste y blanco.