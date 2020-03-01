Martín Sotelo se reunió con jóvenes de su pueblo que practican deportes

El presidente del Concejo Deliberante Espinillense, CP, Martín Sotelo, destacó en sus redes el "compromiso y trabajo en equipo" de estos jóvenes inquietos en búsqueda de un mejor porvenir en esta etapa tan importante de la vida y valoró la práctica de deportes que los tiene como protagonistas.

"Tuvimos el placer de reunirnos con jóvenes del barrio Santa Librada y compartir una excelente charla sobre el proyecto que tienen para conseguir su indumentaria deportiva", señaló el edil peronista.

Bajo la sombra de los árboles y para darles una mano con esa meta, el presidente del Deliberante de El Espinillo, colaboró con la entrega de algunos elementos deportivos para sus entrenamientos e insumos para que puedan elaborar pastelitos para la venta, y así recaudar los fondos que les faltan.

"Da mucho orgullo ver el compromiso, el esfuerzo y la organización de la juventud en cada barrio de El Espinillo", sostuvo Sotelo.

"Los niños, adolescentes y jóvenes que participan regularmente en actividad física, mejoran su cuerpo, su mente y su forma de convivir con otros. El ejercicio les enseña valores y les ayuda a crecer sanos y felices", indicó finalmente.