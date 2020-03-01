La Policía detuvo a un hombre tras un incidente con otro sujeto

• Un hombre de 33 años ingresó inconsciente en el Hospital Central

Efectivos de la fuerza provincial intervinieron en una pelea entre dos personas en avenida 25 de Mayo y calle Belgrano, donde demoraron a un joven de 22 años, mientras que el otro fue trasladado hasta el nosocomio, donde permanece internado con estado reservado.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 2:00 horas de este jueves, donde los integrantes de la Comisaría Seccional Primera acudieron a verificar el requerimiento.

Allí se entrevistaron con uniformados del Cuerpo Guardia Infantería quienes informaron que minutos antes, dos hombres en estado de ebriedad se encontraban agrediéndose de forma recíproca, hasta que uno de ellos cayó al suelo, quedando inconsciente.

Ante la situación se solicitó la presencia del SIPEC, quienes acudieron al lugar y asistieron al lesionado, para luego trasladarlo hasta el Hospital Central para su atención más compleja, donde permanece internado, con pronóstico reservado.

En tanto la otra persona, de 22 años, fue trasladada hasta la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Por el caso se inició una causa judicial por “Lesiones Graves” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Provincia.