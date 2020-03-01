El centro de salud “María Luisa Espinoza” sigue llevando las vacunas casa por casa

Se realizaron jornadas de vacunación en los barrios capitalinos Luján y El Porvenir para vecinos de todas las edades.

Durante esta semana, el centro de salud “María Luisa Espinoza” llevó adelante nuevas instancias de vacunación casa por casa en los barrios Luján y El Porvenir de la ciudad de Formosa que permitieron revisar los carnets de vacunación de vecinos de todas las edades y completar los esquemas determinados por el Calendario Nacional de Inmunizaciones.

La directora del efector, la doctora Ana Bucchi, destacó que estas recorridas forman parte del trabajo en terreno que el equipo de salud realiza de manera permanente. “Aunque diariamente están disponibles todas las vacunas de Calendario en nuestro centro de salud, hacemos estas visitas domiciliarias a los barrios para acercar las vacunas a las familias y, sobre todo, para facilitar el acceso a quienes no pueden llegar hasta nosotros, asegurándonos de esta manera que las personas tengan sus esquemas completos y al día”, expresó.

Precisó que, en los operativos de esta semana, los vacunadores pusieron énfasis en la aplicación de la vacuna antigripal a quienes integran los grupos de riesgo, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 que se desarrolla desde marzo en toda la provincia.

“La gripe puede ocasionar complicaciones graves en las personas más vulnerables, por eso insistimos en la importancia de que embarazadas, puérperas, adultos mayores, niñas y niños pequeños y pacientes con enfermedades de base reciban esta vacuna de manera oportuna. Es decir, que puedan generar la inmunidad suficiente para hacerle frente a la gripe en esta época de invierno que es cuando más circula el virus y más afecta a la salud”, señaló Bucchi.

Asimismo, la profesional insistió en que todas las vacunas están disponibles en el centro de salud durante todo el año “son gratuitas y cada dosis aplicada representa una oportunidad para prevenir enfermedades y proteger no solo a quien se vacuna, sino también a toda la comunidad. Por eso invitamos a los vecinos a acercarse para consultar con el servicio de vacunación, revisando los carnets y, en caso de ser necesario, que completen las vacunas que tengan pendientes”, remarcó.

Para finalizar, la funcionaria destacó que el Gobierno de Formosa por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano, los hospitales y centros de salud de toda la provincia continúa fortaleciendo las estrategias de vacunación, facilitando a la población el acceso las dosis, como parte de una salud pública gratuita, de calidad y cercana para todas las formoseñas y formoseños.



