María Cristina: Más de 1300 estudiantes reciben el Servicio Nutricional durante el receso invernal

En las escuelas con jornada completa se brinda el desayuno, almuerzo y merienda, mientras que, en los secundarios, la Copa de Leche.

En diálogo con AGENFOR, el delegado zonal de María Cristina, profesor Emilio Fernández, habló sobre la continuidad del Servicio Social Nutricional que el Gobierno provincial brinda en las escuelas de toda la provincia y detalló que, en la localidad lo están recibiendo 1.325 estudiantes de todos los niveles de las instituciones educativas sede, anexos y extensiones de la zona.

“Nuestra delegación, María Cristina, que es la última de las 19 delegaciones que tenemos en la provincia, damos el Servicio Social Nutricional a las escuelas en este receso invernal. Y fuimos recorriendo las escuelas para ver la garantía de nuestros cocineros, docentes que andan por acá todavía y se pueda servir de la mejor manera a los chicos”, indicó.

Y añadió: “El Gobierno provincial lo que hace, de esta manera, es darle a las escuelas que funcionen el Servicio Social Nutricional para nuestros alumnos, teniendo en cuenta el contexto político nacional que, la verdad, estamos tratando lo posible para sostener y administrar bien lo que nuestro Gobierno provincial hace para las escuelas nuestras acá en esta Delegación”.

En ese sentido, precisó que bajo su órbita hay 19 establecimientos educativos que “serían las sedes, luego tenemos los anexos y extensiones” por lo que contienen 1325 estudiantes, “entre jardín, primaria y secundaria”.

“Para nosotros eso es un orgullo de contarlo de esta forma, porque seguimos trabajando con toda la entrega, la energía, haciendo todo lo posible para que los chicos reciban de la mejor manera el Servicio”, ratificó.

Asimismo, Fernández explicó que, en casi todas las instituciones, se brinda este servicio en la modalidad vianda, decisión que tomaron los padres junto con directivos, por lo que “se respeta”, aunque, aclaró, “salvo en una que sí se hace plato servido”.

“El Servicio Social Nutricional sería el conjunto de toda la alimentación que se tiene desde la escuela para brindarle al estudiante, teniendo en cuenta la finalidad de la educación, que es la formación, pero con eso hay que acompañarlo para que el chico esté saludable y bien alimentado a la hora de aprender”, sostuvo.

Y añadió: “Entonces se da el desayuno, en algunas escuelas que tienen jornada completa, es decir, turno mañana y turno tarde, también se da el almuerzo, la merienda; y en las escuelas secundarias se le da la Copa de Leche”.

En ese contexto, el referente zonal, consideró que “el Gobierno provincial está presente, a través nuestro, pero junto con todos los colegas hacemos este trabajo de corazón, más allá de nuestra función, con un sentido de que la comunidad pueda beneficiarse de los servicios que el Estado provincial”.

“Tenemos un Gobierno que piensa y que trata de acompañar e incidir en la transformación de la vida de las comunidades, en este caso, las originarias. Porque en mi delegación hay alrededor de 80% de comunidades originarias y eso en las escuelas mayoritariamente se replica también”, señaló.

Fernández se puso de ejemplo para graficar cómo estas políticas públicas contribuyen con el ascenso social de las comunidades originarias y dijo que “yo provengo de una, porque nací, crecí y me formé acá gracias a la educación pública”.

“El Gobierno provincial, conducido por nuestro gobernador Gildo Insfrán, me permitió pensar y soñar en ser profesor e ir a la universidad; y lo hice con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero con las bases firmes de la educación pública en nuestra zona, que nos permiten y nos hacen a otros ámbitos sociales de las distintas formas que existen acá en nuestra provincia”, relató.

Y aseveró que “hay otros ejemplos más” porque “es un triunfo decir que nuestras políticas públicas de la educación han hecho que haya más jóvenes, niños que puedan estudiar y que las familias puedan soñar, a través de sus chicos, esa vida que queremos los pobladores de acá: aprender a hablar y escribir en español, lo esencial de las ciencias duras, como la Matemática, la Química, la Física; y eso les permite a los chicos por sí solos desarrollarse y crecer”, manifestó.

Por último, el docente insistió en que “la realidad misma es la que habla” porque “acá no estamos haciendo discurso” sino que “trabajamos y demostramos resultados de un trabajo político y un compromiso del Gobierno provincial con las comunidades del oeste y de toda la provincia en cualquier rincón”.







