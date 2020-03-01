Continúa el plan de bacheo que ejecuta el municipio local en la ciudad

La comuna capitalina mantiene en pie su plan para el mantenimiento de la estructura vial, el que viene ejecutándose a través de acciones de bacheo para la recomposición de placas de hormigón en distintos puntos del ejido urbano.

De acuerdo a datos brindados por la Secretaría de Obras Públicas, parte de las tareas se centran actualmente en el área céntrica, precisamente sobre calle España, entre Fontana y Eva Perón, entre Fontana y Av. 9 de Julio, y entre 9 de Julio Sarmiento en ambos con reducción de calzada.

Otros sectores beneficiados se ubican sobre Av. Italia y Silvio Godoy, en el B° Itatí, y sobre Pacífico Scozzina y Pedro Bonaccio, en el B° San Francisco, y de igual manera sobre la Av. Raúl Alfonsín en sus intersecciones con las calles 253 y 251, ambas en el B° Eva Perón.

Desde el área recordaron a los conductores transitar con precaución por las zonas indicadas, prestar atención a las señalizaciones del lugar, o bien circular por vías alternativas para el desplazamiento.







