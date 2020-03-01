Madre aclara publicaciones que vinculaban erróneamente a su hijo con el caso Loan

· La fuerza provincial realizó las diligencias procesales y todo quedó a disposición de la Justicia

En la mañana de este lunes, una mujer se presentó en la Subcomisaría Primero de Mayo de la ciudad de Clorinda y expresó que en un medio periodístico del Paraguay y redes sociales difundieron publicaciones que vinculaban erróneamente a su hijo de cuatro años con el niño Loan Danilo Peña, desaparecido hace dos años, en la provincia de Corrientes.

Según relató la mujer, este sábado viajó con su grupo familiar al vecino país para presenciar la Expo Paraguay, donde el menor participó de una entrevista transmitida en vivo y recibió una obsequio tras responder una pregunta relacionada con un encuentro deportivo.

Después de la transmisión, integrantes de la familia comenzaron a recibir enlaces, capturas de pantalla y mensajes publicados que aseguraban que el niño entrevistado era Loan, por su parecido físico.

Ante la repercusión generada, la madre acudió a la dependencia policial y presentó la partida de nacimiento y el Documento Nacional de Identidad de su hijo, a fin de acreditar su identidad y dejar constancia de la falsedad de las versiones difundidas.

Por el caso, se labran las actuaciones judiciales con intervención de la Justicia de dicha ciudad, continuándose con las diligencias procesales en coordinación con la Justicia correntina, previéndose en las próximas horas un cotejo de las huellas decadactilares del menor en cuestión con la del pequeño Loan, a fin de dejar debidamente aclarada la situación.