Investigan el hallazgo de una persona sin vida en un campo cercano a la Ruta Nacional N° 81

• La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho

Efectivos de la Delegación Unidad Regional Seis y Comisaría de Laguna Yema, investigan el hallazgo de una mujer sin signos vitales dentro de un inmueble, ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 81, a unos seis kilómetros de la zona urbana.

El hecho se conoció este lunes, alrededor de las 09:20 horas, cuando los policías de la Comisaría Laguna Yema acudieron a un requerimiento en el interior del campo denominado “El Salado”. Allí, encontraron una persona tendida en el suelo, recostada sobre uno de sus laterales.

Al arribo de la ambulancia, el personal de salud determinó ausencia de signos vitales. Ante esa situación, los policías resguardaron el área y realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de los integrantes de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente la escena del hecho.

Además, los efectivos de la Delegación del Cuerpo de Bomberos realizaron las tareas para el levantamiento y posterior traslado del cuerpo.

Por otra parte, desde el Puesto de Vigilancia Pozo del Mortero se mantenía activa la búsqueda de una joven de 24 años, quien se ausentó de su domicilio en la comunidad Tich’a durante la madrugada del sábado pasado y cuyo paradero fue denunciado por un familiar.

A partir de la denuncia, se difundió el pedido de localización a las distintas dependencias policiales y se desplegaron tareas investigativas y recorridas en diferentes sectores.

Tras la investigación y testimonios de familiares reconocieron el cuerpo hallado, tratándose de Daniela Luna, la joven que era intensamente buscada.

Conforme lo dispuesto por el Magistrado, el cuerpo fue trasladado hasta el Hospital de las Lomitas, donde el forense judicial realizó la autopsia correspondiente e informó como causal de muerte “Paro cardio respiratoria no traumático.

Una vez finalizadas las diligencias, fue entregada a sus familiares para su correspondiente exequias y posterior inhumación.

La investigación continúa con intervención de la Magistratura interviniente, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.







