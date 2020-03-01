“Formación de calidad”: Salidas de campo de estudiantes de la UPLaB

Estas actividades, donde los alumnos universitarios interactúan directamente con su objeto de estudio en entornos reales, son esenciales para aplicar la teoría en contextos reales, fortaleciendo competencias clave mediante la observación directa y la experimentación.

En el marco de las actividades académicas de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), la cátedra “Guiado Turístico, Diseño de Circuitos y Rutas” llevó adelante diversas salidas de campo con el propósito de fortalecer la formación práctica de los estudiantes de tercer año a través de experiencias de aprendizaje en escenarios reales.

Como protagonistas de estas actividades, los alumnos diseñaron, planificaron y ejecutaron de manera activa diferentes recorridos de guiado turístico, poniendo en práctica los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación.

Las experiencias incluyeron un city tour por Laguna Blanca y una visita al Parque Nacional Río Pilcomayo, donde aplicaron técnicas de guiado, interpretación del patrimonio natural y cultural, diseño de circuitos turísticos y conducción de grupos.

Además, una de las salidas de campo se desarrolló de manera intercátedra junto a estudiantes de primer año de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, promoviendo el trabajo interdisciplinario, el intercambio de saberes y una mirada integral sobre la conservación del patrimonio y el desarrollo turístico sostenible.

Estas prácticas reafirman el compromiso de la UPLaB con una formación de calidad, que integra la teoría con la práctica y prepara a los futuros profesionales para responder a los desafíos del turismo con responsabilidad, creatividad y compromiso con el territorio.

Al respecto, la docente responsable de la cátedra, la licenciada Fabiana Falcón, destacó: “Las prácticas de campo son el espacio donde los estudiantes transforman los conocimientos teóricos en experiencias reales de aprendizaje. Es en el territorio donde desarrollan las competencias profesionales, fortalecen su capacidad de interpretación y comprenden el valor del turismo como una herramienta para la conservación, la educación y el desarrollo local”.



