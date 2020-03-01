Jofré recibió a la Miss Mundo Argentina que llegó a brindar una charla en la ciudad

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, recibió Alina Akselrad, actual Miss Mundo Argentina, que llegó a la capital provincial para brindar la charla "Mujeres que inspiran". El encuentro se desarrolló en un clima cordial, con un diálogo abierto sobre los proyectos sociales que impulsa la visitante.

Del encuentro participaron la secretaria de Acción Social, Paula Catténeo; la directora de nacional de Miss Mundo, Francy Lezcano y la diseñadora local, Ibis Kriebaum.

Nacida en Córdoba, Akselrad es actriz, comunicadora y autora del libro "Abraza tu poder", título que también da nombre a la plataforma social desde la que impulsa sus proyectos. Cuenta con una certificación en Derechos del Niño otorgada por la Universidad Harvard, de los Estados Unidos, formación que le aportó herramientas conceptuales para leer con mayor profundidad las realidades sociales que aborda.

Su trabajo se organiza en torno a cuatro líneas: la prevención de la violencia contra la infancia, el reconocimiento de niños y niñas que atraviesan enfermedades graves, el acompañamiento a mujeres en contextos de vulnerabilidad y encierro, y la promoción de una cultura de paz desde las aulas. Antes de llegar al Miss Mundo representó a la Argentina en Miss Universo 2020, donde alcanzó el Top 21, y hoy es embajadora de organizaciones que asisten a niños con cáncer y a sus familias.

La charla que trae a Alina a Formosa aborda autoestima, prevención del bullying y construcción de liderazgos femeninos, ejes que trabaja desde su propia experiencia personal.

Al valorar ese perfil, Jofré sostuvo que "Formosa recibe con gusto a quienes usan su visibilidad para causas que valen la pena. La ciudad viene trabajando hace años en políticas de inclusión, en talleres, en espacios para chicos y para adultos mayores. Hablamos el mismo idioma".

El intendente también destacó que la agenda nacional del certamen contemple a las provincias del norte y remarcó la importancia de que las jóvenes formoseñas encuentren referencias cercanas.

Al cierre, el jefe comunal entregó a la visitante un presente institucional con motivos de la ciudad. La estadía de la Miss Mundo Argentina en Formosa se completará con actividades vinculadas a la moda local y encuentros con jóvenes.







