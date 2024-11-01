Laguna Blanca: La Policía detuvo a dos sujetos y recuperó bienes robados

• Las investigaciones permitieron esclarecer dos hechos contra la propiedad y avanzar en otra causa por agresión

Efectivos de la Delegación Informaciones Policiales Laguna Blanca, en forma conjunta con personal de la comisaría local, recuperaron un espejo, un inflador para bicicleta y un taladro, denunciados como sustraídos en dos hechos y detuvieron al presunto autor de los ilícitos; sumado a la aprehensión de una mujer involucrada en una causa por lesiones.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de un “robo” ocurrido en una vivienda del barrio Juan Domingo Perón y un “hurto” registrado en un inmueble del barrio San Antonio, de esa localidad.

A partir de las tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y distintas diligencias, los investigadores lograron identificar al presunto responsable y recuperar un espejo, un inflador para bicicleta y un taladro.

Luego, mediante tareas de vigilancias, los policías detuvieron al sospechoso y secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer uno de los hechos, las cuales fueron incorporadas como elementos de interés para la investigación.

En otro procedimiento, los efectivos avanzaron en la investigación de una causa por “lesiones” causadas a una empleada administrativa del Hospital Distrital de Laguna Blanca.

Como resultado del trabajo, aprehendieron a la mujer sindicada como presunta agresora.

En ambos casos, las personas detenidas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal, quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las averiguaciones para recuperar los bienes restantes.