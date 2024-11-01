El Colorado: Dos personas rescatadas de un sector de arenas inestables del río Bermejo

⁠Fue gracias a la rápida reacción de los vecinos

Efectivos de la fuerza provincial intervinieron rápidamente tras tomar conocimiento de que dos personas se encontraban en peligro en aguas del río Bermejo, en un sector de playa de esa localidad.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 18:00 horas, cuando un hombre de 50 años y su hijo de 11 años respectivamente, ambos extranjeros, participaban de una sesión fotográfica en inmediaciones del río y, por desconocimiento del terreno, ingresaron accidentalmente a una zona de arena inestable.

Según lo manifestado por testigos, el menor comenzó a hundirse lentamente, lo que generó una situación de desesperación. Ante ello, su padre ingresó para auxiliarlo, pero también quedó atrapado en el mismo sector.

Gracias a la rápida reacción de personas que se encontraban en el lugar, ambos fueron asistidos y lograron ser retirados hasta suelo firme, evitando que el hecho pasara a mayores.

Minutos después, personal de la Comisaría El Colorado, dependiente de la Delegación Unidad Regional Dos, acudió al sector constatando que las personas ya se encontraban fuera de peligro y en buen estado general.

También se hicieron presentes efectivos de la Delegación Bomberos El Colorado, personal de salud en ambulancia, integrantes de la Dirección de Informaciones Policiales y de la Delegación Seguridad Vial Puente Libertad, quienes trabajaron de manera coordinada en la asistencia y prevención.

Las personas rescatadas manifestaron encontrarse bien de salud, además agradecieron a los vecinos, a la rápida presencia policial y de los equipos de emergencias que acudieron al lugar.