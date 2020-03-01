“La siesta está de fiesta”, una propuesta para los más pequeños en esta segunda semana de receso

También, en el Cine Teatro Italia se proyectarán de manera gratuita las películas “Mario Bros” y “Mortal Kombat”.

La Subsecretaría de Cultura, en coordinación con otras áreas gubernamentales, dará inicio a una nueva propuesta para este receso invernal. Se trata de “La siesta está de fiesta”, que se desarrollará este miércoles 22, de 15 a 18 horas, en el Teatro de la Ciudad de la Capital.

Al respecto, la profesora Graciela Marechal, coordinadora de Acción Cultural, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que con esta iniciativa “se invita a disfrutar de una tarde llena de juegos, actividades lúdicas y mucha diversión”.

Además, añadió que “en el cierre, se brindará un show en vivo con teatro, música, personajes y espectáculos destinados a toda la familia”.

“Serán cinco horas de actividades culturales y de entretenimiento con entrada libre y gratuita en cada una de las propuestas”, subrayó.

Itinerario

Según explicó, habrá diferentes actividades, divididas por áreas, como por ejemplo, en el patio de juegos se encontrarán juegos interactivos, taller de pintura infantil, salón lúdico, rincón de lectura y dibujo, entre otros.

A partir de las 16.30 horas, en el espacio de “Sala de Teatro” estará “El árbol de lilas” del Taller de Teatro del Galpón “C”; “Pequeños grandes artistas”, fusión de talleres del Centro Comunitario La Nueva Formosa, al igual que “El banco de los sueños”.

También estará “Parichempre”- Taller de Teatro Galpón “C”; “Sin Competencia”- Taller de Teatro Infantil “La Hiedra 230”, “El hipo” - Taller de Teatro Galpón “C”; “Ideógeno y Chapita” - Equipo de Animación Cultural; “El maravilloso mundo de Ichi” - Grupo de Teatro LITEA (Pirané) y “El show de la capibara” de la Agrupación Compromiso Formoseño.

De la misma manera, pueden mencionarse las funciones de las películas “Mario Bros” y “Mortal Kombat”, que se proyectarán a partir de este miércoles 22, a las 10 horas, en el Cine Teatro Italia.



