Charla sobre adicciones en El Colorado: un compromiso colectivo por la recuperación

Durante la actividad, el intendente Brignole resaltó el compromiso de su gestión con la salud y el bienestar de los habitantes de El Colorado.

La charla se centró en el proceso de rehabilitación, abordando sus distintas etapas, los desafíos que conlleva y la importancia del acompañamiento integral para quienes deciden iniciar un camino de recuperación.

“Estas instancias nos ayudan a comprender mejor cómo acompañar, cómo orientar y cómo construir juntos un camino sólido tanto para la persona como para su familia”, destacaron los organizadores.

Desde el encuentro, Mario Brignole enfatizó el rol de la comunidad y las autoridades:“Que todos salgamos de aquí con la intención de ser una mano de Dios para un mundo mejor. El Padre se comprometió a ayudarnos permanentemente. Nosotros estamos comprometidos, junto a la señora diputada, los concejales presentes y los funcionarios de la municipalidad, en ser esa mano de Dios para construir un mundo mejor”.







