Charla sobre adicciones en El Colorado: un compromiso colectivo por la recuperación
Se llevó a cabo en la localidad de El Colorado una charla sobre adicciones dictada por el padre Fernando Sosa. El encuentro contó con la presencia del intendente Mario Brignole, la diputada Clara Doroñuc, concejales, funcionarios municipales y un importante número de vecinos.
Durante la actividad, el intendente Brignole resaltó el compromiso de su gestión con la salud y el bienestar de los habitantes de El Colorado.
La charla se centró en el proceso de rehabilitación, abordando sus distintas etapas, los desafíos que conlleva y la importancia del acompañamiento integral para quienes deciden iniciar un camino de recuperación.
“Estas instancias nos ayudan a comprender mejor cómo acompañar, cómo orientar y cómo construir juntos un camino sólido tanto para la persona como para su familia”, destacaron los organizadores.
Desde el encuentro, Mario Brignole enfatizó el rol de la comunidad y las autoridades:“Que todos salgamos de aquí con la intención de ser una mano de Dios para un mundo mejor. El Padre se comprometió a ayudarnos permanentemente. Nosotros estamos comprometidos, junto a la señora diputada, los concejales presentes y los funcionarios de la municipalidad, en ser esa mano de Dios para construir un mundo mejor”.