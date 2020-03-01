La Renga confirmó su regreso a Corrientes con un show en el Anfiteatro Cocomarola

Después de una larga espera, La Renga volverá a presentarse en Corrientes. La legendaria banda de rock argentino encabezada por Chizzo Nápoli, Tete Iglesias y Tanque Iglesias llegará a la capital correntina el próximo sábado 12 de septiembre, a las 20 horas, para ofrecer un show en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en el marco de una nueva etapa de su gira 2026.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de arteinfernal.com y en los puntos de venta oficiales: Que Sea Roc (Corrientes), Opui y Chaco Tour (Chaco), El Agite Fútbol Roc (Formosa), La Cornisa Pool Bar (Clorinda), That Metal Show (Posadas), El Sabbath (Don Torcuato) y La Daga (Rosario).

Durante este año, la banda llevó adelante una intensa agenda de presentaciones que incluyó una exitosa gira europea con actuaciones en España, Alemania y Dinamarca, además de multitudinarios conciertos en Argentina y otros países de Latinoamérica, ratificando la vigencia de un proyecto artístico que sigue creciendo con el paso del tiempo. También volvió a reunir a miles de seguidores en Buenos Aires con una serie de históricos recitales que marcaron su regreso a la Ciudad.

Cuatro años después de su último "banquete" en Corrientes, La Renga volverá a Corrientes para subirse al escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. La última visita de la banda fue el 1 de mayo de 2022, cuando miles de seguidores provenientes de distintos puntos del NEA y de países vecinos colmaron el Estadio Huracán de Corrientes para vivir una de las noches de rock más convocantes de la región. Aquel recital, correspondiente a la gira "Alejado de la Red", confirmó una vez más la profunda conexión entre el grupo de Mataderos y el público correntino, una relación que volverá a escribirse el próximo 12 de septiembre con un nuevo encuentro cargado de clásicos, potencia y comunión con sus seguidores.

El regreso a Corrientes promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la región. Una nueva oportunidad para reencontrarse con una de las bandas más influyentes del rock argentino y vivir una noche cargada de clásicos, potencia y comunión con miles de fanáticos.



